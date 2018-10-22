Binicilikte engeller aşıldı

Binicilik Federasyonu’nun organizasyonunu yaptığı 3. Asya Atlı Spor Country Kupası geçtiğimiz Pazar günü, Akova Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Binicilik Federasyonu’nun her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği bu özel organizasyona ilgi büyük olurken organizasyonda kazanan binicilere ödüllerini; Geçitkale Belediyesi başkanı Hasan Öztaş,Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Dumlupınar Türk Spor Kulübü başkanı Mehmet Evram ve KKTC Binicilik Federasyonu başkanı İlkay Aslım verdi.

Yarışma sonuçları şöyle;

70cm Kategorisi (12 Yaş Üstü)

1. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Slince isimli at ile, Melisa Derin Yergin

2. Terzioğlu At Çiftliği’nden Magic isimli at ile Leyla Gökaşan

3.Tunaç Riding Club'tan Jack isimli at ile Jodie Hayles

4. Aner Atlı Spor Kulübünden Safari Bulgar isimli at ile Cansu Tuncelli

70cm Kategorisi (12 Yaş Altı)

1. Royal Riding Club'dan Şayan isimli at ile Derin Satvet

90cm Kategorisi:

1. Tunac Riding Club'dan Zorba isimli at ile Jasmıne Çelebioğlu

2. Royal Riding Club'dan Jubili isimli at ile Azra Kitaplı

3. Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Content isimli at ile George Tsaktiris

4.Royal Riding Club'dan Sidney isimli at ile Yaz Metin

5. Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Haylaz isimli at ile Çisem Özoktay

110 cm Kategorisi:

1. Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Proshe isimli at ile George Tsaktiris

2. Asya Atlı Spor Kulübü’nden Bvlgarı isimli at ile Asya Alpler

3. Royal Riding Club'dan Artist isimli at ile Karem Ben Gıuma

4. Tunaç Riding Club'dan Güneş isimli at ile Altuğ Tatlısulu

5. Royal Riding Club'dan Sidney isimli at ile Yaz Metin

120cm Kategorisi :

1. Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Proshe isimli at ile George Tsaktiris

2.Asya Atlı Spor Kulübü’nden Bvlgari isimli at ile Asya Alpler

3.Tunaç Riding Club'dan Zorba isimli at ile Jasmine Çelebioğlu

4.Aner Atlı Spor Kulübü’nden Arseniyos isimli at ile Arda Aner

Kudret Yarışı :

Aner Atlı Spor Kulübü’nden Arseniyos isimli at ile 130cm yükseklikten atlayarak Arda Aner 1. oldu.