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Binicilik yarışlarına ilgi artıyor

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Binicilerin kıyasıya yarıştıkları 8. Engel Atlama Asya Atlı Spor Kulübü’nün 10 bin metrekarelik menajında koşuldu. Yarışta seyirci yoğunluğu dikkat çekti

Binicilik yarışlarına ilgi artıyor
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Binicilik Federasyonu’nun Asya Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde hafta sonu düzenlediği 8. Engel Atlama Yarışlarında seyirci yoğunluğu yaşandı.Binicilerin kıyasıya yarıştıkları 8. Engel Atlama Asya Atlı Spor Kulübü’nün 10 bin metrekarelik menajında koşuldu.

KKTC Binicilik Federasyonunun hakemlerinden Zeren Salih yarışmanın baş hakemliğini yaparken, Çağıl Özsoy, Tayfun Dayı, Nilüfer Yapıcı, Enver Mamülcü, Olgun Öztürk, Teyfide Meliz Vaiz, Hasan Paralik, Mehmet Çobanoğlu, Barkın İnan hakem kürsüsü, arena ve ısınma menajında hakem ve pist şefi olarak iki gün boyunca görev yaptılar.
Federasyonun planlı yılın son yarışı Meclis Kupası Yarışının, 9-10 Kasım tarihinde Aner Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenmesi planlanıyor.

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