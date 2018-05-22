Binicilik yarışı nefes kesti

Binicilik Federasyonu her ay olduğu gibi bu ayda heyecan dolu bir bir yarış düzenledi. Beşok Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğini yaptığı yarışa bir çok kulüpten biniciler katıldılar. Organizasyonda kazanan biniciler federasyon başkanı İlkay Aslım’dan ödüllerini aldılar. Yarışmada kazanan biniciler;

70 cm - acemi

1. Eray Karacamert (Asya Atlı Spor Kulübü)

90cm

1. Jasmine Celebioglu-Zorba (Tunaç Riding Club)

2. Mehmet Altingunes-Güneş (İlkin At Çiftliği)

3. Mustafa Ataoglu-Şaysn (Royal Atlı Spor Kulübü)

110 cm

1. Bugce Cetin-Dallas (Beşok Atlı Spor Kulübü)

2. Karem Ben Guima-Artist (Royal Atlı Spor Kulübü)

3. Cagri Yazlik-Sihir (İlkin At Çiftliği)

120 cm

1. Jasmine Celebioglu-Zoe (Tunaç Riding Club)

2. Bugce Cetin-Dallas (Besok)

3. Karem Ben Guima-Artist (Royal Atlı Spor Kulübü)

Kudret Yarışı 140 cm yükseklikten atlayış

Jasmine Celebioglu-Zoe (Tunaç Riding Club)

Altug Tatlısulu-Güneş (Tunaç Riding Club)