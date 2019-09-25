Biniciler ve atlar nefes kestiler

KKTC Binicilik Federasyonunun bu yıl 7’ncisini düzenlediği Engel Atlama Yarışı Tunaç Atlı Spor Kulübünde hafta sonu yapıldı.

Cumartesi günü 12 yaş altı 70X, 70cm Acemi Parkuru ve 90cm. Barajlı yarışları yapıldı. Pazar günü ise akşam üzeri başlayan yarışlar 110cm barajlı ve 120cm yarışları ile tamamlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu hakemlerinden Hüsamettin Aydın’ın başhakem olarak yönettiği yarışlarda KKTC Binicilik Federasyonunun hakemleri de görev aldılar. TBF ve KKTCBF işbirliği ile düzenlenen Hakem ve Pist Şefliği kurslarında da başarı gösteren 18 hakem de kurslarının sonunda hakem kürsüsünde ve yarışma manejinde görev aldı.