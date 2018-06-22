Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor

Niyazi ERGÜLEN

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü 'Tombola Geceleri' tüm hızıyla devam ediyor. Kader Ateş ve sürpriz sanatçıların yer aldığı Binatlı Yılmaz Spor Kulübü 'Tombola Geceleri', Güzelyurt’un Salı akşamlarına büyük renk katarken, dağıtılan zengin ödüller de dikkat çekiyor.

Kartopuna Suzuki Alto arabanın, süper çekilişe 10,000 TL’nin verildiği tombalada, diğer para ödülleri de dikkat çekiyor.

Şarkıcı Kader Ateş ise şarkıları ve şakaları ile davetlileri eğlendirirken, keyif dolu dakikaların yaşanmasını sağlıyor.