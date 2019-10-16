Bilardoya Almanya damgası

19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarının ilk organizasyonu olan Bilardo dalında U17 ve U19 yarışmaları Acapulco Hotelde, 12 ülkeden 65 milli sporcu katılımıyla tamamlanırken, Almanya bireysel alanda iki birincilik ve bir üçüncülük alarak organizasyona damgasını vurdu. Maçlar internet üzerinden canlı yayınlandı

19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında bilardo dalında ilk madalyalar sahiplerini buldu. 19. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarının ilk organizasyonu olan Bilardo dalında U17 ve U19 yarışmaları tamamlandı.

Acapulco Hotelde 600 M2lik salon içerine konuşlandırılan 8 masa üzerinde gerçekleştirilen organizasyona Almanya, Belarusya, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, İsrail, İsveç, KKTC, Rusya, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 12 ülkeden 65 milli sporcu katıldı.

U17 ve U19 KategorilerindebirincilerAlmanya’dan

Pek çok Avrupa Şampiyonası Madalyası sahibi 6 sporcusu ile organizasyona katılan Almanya bireysel alanda iki Birincilik ve bir Üçüncülük alarak organizasyona damgasını vurdu.

U17 Kategorisinde DennısLaszkowski ve U19 Kategorisinde ChristianFroehlich ülkesine Birincilik kazandıran sporcular oldu. ChristianFroehlich’in 4 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Avrupa İkinciliği, DennısLaszkowski’nin de Avrupa Şampiyonalarında kazanılmış 1 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülüğü bulunuyor.

MUSTAFA ALNAR 3. OLDU

Dünya Gençler Üçüncülüğü ve üçer kez Avrupa İkinciliği ve Avrupa Üçüncülüğü bulunan Milli Sporcumuz Mustafa Alnar U19 Kategorisinde üçüncü oldu. Yarı finalde eşleştiği Alman sporcu ChristianFroehlich karşısında 6-6’ya kadar karşılaşmayı başa baş götüren Alnar özellikle son üç sette hatasız oynayan güçlü rakibine karşı koyamayıp maçı 6-9 kaybetti.

KARŞILAŞMALAR İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI YAYINLANDI

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonunun bu yıl envanterine kazandırdığı canlı yayın sistemi sayesinde, 8 masa üzerinde gerçekleştirilen karşılaşmalar 6 kamera ile internet üzerinden canlı yayınlandı. İlk kez gerçekleştirilen uygulama ile özellikle organizasyona katılan Avrupa ülkelerinden yüzlerce kişi dört gün boyunca karşılaşmaları canlı olarak izledi.