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Bilardoda rakibimiz Türkiye

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2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda takımsal karşılaşmalar devam ederken, gençler kategorisinde rakibimiz Türkiye oldu

Bilardoda rakibimiz Türkiye
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Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası 8 Top Disiplini’nde madalyalı milli sporcularımız Mustafa Alnar ve Alara Ghaffari oldukça başarılı karşılaşmalar çıkardıktan sonra çeyrek finalde, yükselme karşılaşmalarını kaybedip elendiler.

10 Top Disiplini’nde iki gün önce Gümüş Madalya kazanan sporcumuz Mustafa Alnar, ilk turda Çek Cumhuriyeti’nden Calvin Washburn’u 7-6, ikinci turda Polonya’dan Mateusz Zdziech’i 7-3, üçüncü turda yine Polonya’dan Tomasz Krysztofik’i 7-4 yenerek çeyrek finale yükselme maçına çıktı. Yükselme karşılaşmasında eşleştiği başarılı Rus sporcu Dmitrii Shkudov karşısında 4-4’e kadar çekişmeli götüren Alnar karşılaşmayı 4-7 kaybederek 9 Top Disiplini’ni  9. olarak tamamladı.

İlk turda şansız bir kura çekerek Ruslar’ın madalya sahibi başarılı sporcusu Valeriia Trushevskaia ile eşleşen Alara Ghaffari bu karşılaşmayı 1-5 kaybederek yenilenler tarafına düştü. Ardından Belarus Aliaksandra Karnei’yi ve Alman Natalia Gündüz’ü ayni skor ile 5-3 yenerek yarışma dışı bırakan Alara, Belarus Milena Murha’yı da 5-0 yenerek yükselme maçında Belarus Daria Cheprasova karşısında 5-3 kaybedip, 9 Top Disiplini’ni 9. tamamladı.

İlk karşılaşmasında Yunanistan’a 0-2 mağlup olan Büyük Milli Takım’ımız bugün KKTC saati 13:00’te Rusya karşısına çıkacak. Yine ilk karşılaşmada Fransa Milli Takımı’na 0-2 mağlup olan Senyor Milli Takım’ımız Slovakya ile bugün sabah saat 11:00’de karşılaşacak.

Genç Milli Takım’ımız Türkiye ile eşleşti. Bu karşılaşma da yine bu gün saat 11:00’de oynanacak. Karşılaşmalar Kozoom TV tarafından Dünya’ya canlı yayın olarak servis ediliyor. Tüm karşılaşmalar https://europeanpoolchampionships.eu/ adresinden takip edilebilir.

Avrupa Şampiyonası’nda günün takımsal karşılaşmaları (27.07.18)(KKTC saati):

11:00  GENÇLER  TÜRKİYE - KKTC

11:00  SENYORLAR  KKTC – ÇEK CUMHURİYETİ

13:00  BÜYÜKLER  RUSYA – KKTC

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