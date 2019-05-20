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Beşparmak Atış Kupasına, Atıcılık İhtisas Kulübü damgası

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Birinci Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakası Kupasında, Atıcılık İhtisas Kulübü C takımı ve bu takımın atıcısı Mustafa Şefketoğlu, birinci oldular

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Beşparmak Atış Kupasına, Atıcılık İhtisas Kulübü damgası
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Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘1’inci Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakası Kupası’’ Taşkent’te Taşkent Atış Poligonunda yapılan atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren müsabakaya Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç (3) Takım      on iki (12) atıcı sporcu,Polis Genel Müdürlüğü’nden bir (1) Takım dört (4) atıcı sporcu, Yakın Doğu Ünüversitesi’nden iki (2) Takım altı (6) atıcı sporcu ve Atıcılık İhtisas Kulübü’nden ise üç (3) Takım on bir (11) Atıcı Sporcu katıldı.

Dereceye giren atıcı sporculara ve kulüplere ödülleri KTBK Komutanlığı Komd.Alay Komutanı Alb Sinan Gökoğlan ve federasyon başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Sporcular ilk gün 100 metre,200 metre ve 100 metre cezalı atışlarını müteakip 2.gün 400 metreye atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek derece aldılar.

1’inci Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakasında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular şöyle;

FERDİ DERECELER:

Mustafa ŞEFKETOĞLU        85 Puan (Atıcılık İhtisas Kulübü)

Kazım SOYER              82 Puan (Atıcılık İhtisas Kulübü)

Okan KARABIYIK                79 Puan (Polis Genel Müdürlüğü)

TAKIM  DERECELERİ:

Atıcılık İhtisas Kulübü C takımı 34 P( Mustafa Şefketoğlu, Niyazi Manyera, Mehmet Zeybekci)

Polis Genel Müdürlüğü Takımı  27 P. (Okan Karabıyık,Seyfi Başlı,Hüseyin Mıstıkoğlu)

Atıcılık İhtisas Kulübü A takımı 26 P. ( Kazım Soyer, Graeme M. Clarke, Alex)

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