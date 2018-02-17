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Berkalp devam dedi

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Berkalp devam dedi
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Yalova'da dün istifa kararı alan teknik direktör Cenk Berkalp kararından vazgeçerken göreve devam dedi. Bugün Yalova başkan ve yönetimi ile biraraya gelen Cenk Berkalp takımın başında kalma yönünde kararını değiştirdi. Cenk Berkalp takımın yarın Çetinkaya ile oynayacağı maçta takımın başında olacak.

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