Berk, Paris’ten üç madalya ile döndü

DAÜ spor bilimleri öğrencisi Berk Ekensoy, Paris Spring International Open 2018 Turnuvası’nda üç madalya kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü öğrencisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Jiu Jitsu Milli Takım Sporcusu Berk Ekensoy, Fransa’da elde ettiği derecelerle ülkemizi ve DAÜ’yü gururlandırdı.

Paris’te düzenlenen Paris Spring International Open 2018 Turnuvası’nda milli takım forması ile mücadele eden Berk Ekensoy, Nogi-Gi kategorisinde birinci, Gi-Open kategorisinde ikinci, Gi kategorisinde ise üçüncü sırayı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.