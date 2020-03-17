Bender’den evde spora katkı

Hasan İLKER

Spor eğitmeni Berkay Bender, korona virus tehlikesi nedeniyle evde hareketsiz kalan vatandaşlarımızın, evde spor yapabilmeleri için instagram hesabından canlı yayın yapacak.

“Evdeyiz, güvendeyiz, fitiz” sloganıyla vatandaşları spora davet eden Berkay Bender, zor günleri hep beraber aşacağımıza inanç getirirken evde spor için, 1 adet minder ve 2 ad 0.50 L su dolu şişenin yeterli olacağını belirtti.

Home Fitness seansları, Berkay Bender’in kişisel instagram hesabından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 18:00’de canlı olarak yayınlanacak.”