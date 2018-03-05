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Bekiroğulları, Değirmencioğlu’nun konuğu oldu

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Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Alkan Değirmencioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu

Bekiroğulları, Değirmencioğlu’nun konuğu oldu
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Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret etti.

Bekiroğulları, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu makamında ziyaret ederek Masa Tenisi Federasyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi taktim etti. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ise Bekiroğulları’nı kabulünde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporun içinde olan kişilerden oluşan Masa Tenisi Federasyonu’nun ülke sporu, sosyal yaşam ve gençlerin yetişmesi anlamında çok büyük faydası olduğunu söyledi. Spor Dairesi Müdürü Değirmencioğlu, gençliğin daha iyi şartlarda spor yapması için sportif faaliyet sürdüren kulüplere ve federasyonlara imkanlar dahilinde destek vermeyi ve iyi ilişkileri sürdüreceklerini söyledi.

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