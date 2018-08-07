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Basketbol Gelişim Çalıştayı 2018 yapıldı

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Basketbol Gelişim Çalıştayı 2018 yapıldı
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KKTCBF Eğitim Birimi dün Girne Oscar Hotel'de basketbolumuzun gelişimine yön vermek amacıyla "Basketbol Gelişim Çalıştayı 2018" organizasyonunu gerçekleştirdi.

Sabah 9.00'da kayıtların alınması ile başlayan organizasyon 9.30'da açılış konuşmalarının yapılması ile devam etti. Ülke basketbolu ile ilgili tüm paydaşları bir araya getiren KKTCBF Eğitim Birimi, bu çalıştay sayesinde yeni sezon çalışmalarına yön verecek olan basketbol camiasının görüşlerini aldı.

Dört farklı alanda, Basketbol Gelişim Ligleri ve Akademiler, Basketbolda Ekonomi ve Kaynak Yaratma, Süper Lig ve Kadınlar Ligi Organizasyonları ve Basketbolda Tüzük, Yönetmelik ve Uygulamalar konularında çalışma yapan komisyonlar gün sonunda önerilerini sunarken, bu öneriler çalıştay kitapçığında yer alacak.

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