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Basın turnuvasında yarı final zamanı

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5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası yarı final maçları oynanırken, BRT ile Yenidüzen, Diyalog ile Kıbrıs Gazetesi karşılaşacaklar

Basın turnuvasında yarı final zamanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanan grup maçları tamamlanmıştı. İlk dörde giren takımlar ise yarı finale yükselmişti.

19 Aralık Perşembe günü yarı finalde BRT ile Yenidüzen, Diyalog ile Kıbrıs Gazetesi finale yükselebilmek için mücadele edecekler. Karşılaşma programı şöyle:

19 Aralık Perşembe

20.00 BRT – Yenidüzen

21.00 Diyalog – Kıbrıs Gazetesi

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