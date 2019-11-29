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Basın Turnuvasında heyecan devam ediyor

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Basın Turnuvasında heyecan devam ediyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci haftanın ilk mücadelesi oynandı.

KKTC Telsim’in destek verdiği turnuvanın ikinci maçında Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi karşı karşıya geldi. Göçmenköy’de yer alan Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanan karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanan Yenidüzen Gazetesi turnuvadaki ilk galibiyetini alırken 4 puana yükseldi. İlk maçta Kanal T’yi yenen Kıbrıs Gazetesi ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Turnuvaya 3 Aralık Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarla devam edilecek.

SONUÇ

Kıbrıs Gazetesi – Yenidüzen Gazetesi: 0-3

PROGRAM

3 Aralık Salı

20.00: BRT – Diyalog

21.00: Yenidüzen – Kanal T

TAKIMLAR      O         G         B          M        A         Y          AV       P

1. Yenidüzen   2          1          1          -           5          2          3          4

2. Kıbrıs           2          1          -           1          4          5          -1         3

3. BRT             1          -           1          -           2          2          0          1

4. Kanal T        1          -           -           1          2          4          -2         0

5. Diyalog       -           -           -           -           -           -           -           -

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