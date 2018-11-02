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Basın Turnuvası’nda heyecan artıyor

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Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci maçlar Perşembe akşamı oynanırken, BRT ve Kıbrıs Gazetesi maçlardan galip ayrıldılar

Basın Turnuvası’nda heyecan artıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci maçlar 1 Kasım Perşembe akşamı oynandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada ikinci maçları BRT ve Kıbrıs Gazetesi galibiyetle tamamladı. Gençlik Gücü Halı Sahası’nda oynanan ikinci hafta maçlarında BRT, Basın Sen karşısında 7-5 galip gelirken Kıbrıs Gazetesi de Diyalog Gazetesi’ni 5-2 mağlup etti.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak turnuvada lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak.

2. HAFTA SONUÇLARI

Basın-Sen – BRT: 5 – 7        

Diyalog Gazetesi – Kıbrıs Gazetesi: 2 – 5

3. HAFTA PROGRAMI (8 Kasım Perşembe)

BRT – Diyalog Gazetesi (19.00)

Kıbrıs Gazetesi – Yenidüzen Gazetesi (20.00)

Basın-Sen (Bay)

4. HAFTA PROGRAMI (15 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Basın-Sen – Yenidüzen Gazetesi (20.00)

Diyalog Gazetesi (Bay)

5. HAFTA PROGRAMI (22 Kasım Perşembe)

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen (19.00)

Yenidüzen – BRT (20.00)

Kıbrıs Gazetesi (Bay)

                        Puan Tablosu

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

KIBRIS GAZETESİ

2

2

0

0

9

5

4

6

2.

BRT

1

1

0

0

7

5

2

3

3.

YENİDÜZEN

1

1

0

0

4

2

2

3

4.

BASIN-SEN

2

0

0

2

8

11

-3

0

5.

DİYALOG GAZETESİ

2

0

0

2

4

9

-5

0
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