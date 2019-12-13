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Basın Turnuvasında grup maçları tamamlandı

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5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası grup maçları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri de belli oldu

Basın Turnuvasında grup maçları tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda grup maçları tamamlandı.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada Perşembe günü tek maç oynandı. Yenidüzen Gazetesi ile Diyalog’un karşı karşıya geldiği maçta 5 gol atılırken galip gelen taraf 3-2’lik skorla Diyalog oldu. Bu skorun ardından Diyalog puanını 9 yaparak grubu lider olarak tamamladı. Yenidüzen ise 7 puanda kaldı.

17 Aralık Salı günü oynanması planlanan BRT – Kanal T karşılaşması ise Kanal T’nin iddiasının kalmaması ve maça çıkmayacağını bildirmesi sonrasında 3-0 hükmen BRT lehine onaylandı. Bu sonuçla beraber grup maçları da tamamlanırken 1-4, 2-3 şeklindeki yarı final eşleşmeleri de Diyalog – Kıbrıs Gazetesi, BRT – Yenidüzen olmuş oldu. Yarı final programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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