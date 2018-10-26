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Basın top başı yaptı

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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası önceki akşam oynanan maçlarla başladı

Basın top başı yaptı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası önceki akşam oynanan iki maçla başladı.

Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası sponsorluğunda ve KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuva Gençlik Gücü halı sahasında yer alıyor. Turnuvanın önceki akşamki ilk maçında Kıbrıs Gazetesi ile Basın-Sen karşı karşıya geldi. Serdar Bilgimer ve Ozan Kel’in yönettiği karşılaşmalar sonunda Kıbrıs Gazetesi Basın-Sen’i 4-3 yenereken, ikinci maçta ise Yenidüzen Gazetesi, Diyalog Gazetesi’ni 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. BRT ise ilk haftayı BAY geçti.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda her Perşembe akşamı tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar ve lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak. Turnuvada alınan sonuçlar, program ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Kıbrıs Gazetesi – Basın-Sen: 4-3

Yenidüzen Gazetesi – Diyalog Gazetesi: 4-2

1 Kasım Perşembe

Basın-Sen – BRT (19.00)

Diyalog Gazetesi – Kıbrıs Gazetesi (20.00)

Puan Tablosu

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİDÜZEN GAZETESİ

1

1

0

0

4

2

2

3

2.

KIBRIS GAZETESİ

1

1

0

0

4

3

1

3

3.

BRT

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

BASIN-SEN

1

0

0

1

3

4

-1

0

5.

DİYALOG GAZETESİ

1

0

0

1

2

4

-2

0

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