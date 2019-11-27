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Basın sahaya indi

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Basın sahaya indi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası 26 Kasım Salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı.

KKTC Telsim’in destek verdiği turnuvada bu yıl beş takım mücadele ediyor. Turnuva Göçmenköy’de yer alan Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanıyor. Beş takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği turnuvada ilk karşılaşmalar oynandı.

Turnuvanın açılış maçı öncesi kısa bir konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, turnuvanın Omaç Başat adına yakışır bir şekilde centilmence geçmesini temenni ederek takımlara başarılar diledi. Saygı duruşunun ardından turnuvanın ilk maçında son şampiyon Kıbrıs Gazetesi ile Kanal T karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda rakibini 4-2 mağlup eden Kıbrıs Gazetesi turnuvaya galibiyetle başladı.

Bu karşılaşmanın ardından gecenin ikinci maçında Yenidüzen Gazetesi ile BRT karşılaştı. İki ekip birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç 2-2 bitti.

Turnuvada puan durumu ve program şöyle:

TAKIMLAR      O         G         B          M        A         Y          AV       P

1. Kıbrıs           1          1          -           -           4          2          2          3

2. BRT             1          -           1          -           2          2          0          1

3. Yenidüzen   1          -           1          -           2          2          0          1

4. Kanal T        1          -           -           1          2          4          -2         0

5. Diyalog       -           -           -           -           -           -           -           -

BUGÜN (28 Kasım Perşembe)

21.00: Kıbrıs - Yenidüzen

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