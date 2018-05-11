Başarılılar ödüllendirildi

17. Üniversite Spor Oyunları ödül töreni yapıldı. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2017-2018 eğitim yılında düzenlenen Spor Oyunları'ndabaşarılı olan sporcular ve takımlar, The Elysium Park'ta düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bu yıl 12 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen oyunlarda toplamda 16 branşta mücadeleler yapıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Avrupa Üniversiteleri Spor Derneği’nin (European University Sports Association-EUSA), 15-19 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de düzenleyeceği yarışlara, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu sporcularının da katılacağı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sporculara yarışlarda başarılar diledi.