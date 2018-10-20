Başakşehir Mossoro’yla 3 puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir,'e 3 puanı getiren golü 40. dakikada Mossoro attı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 18'e yükseltirken, Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Kayserispor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direkteki Elia'ya attığı pasta savunma son anda topu kornere gönderdi.

GOL 40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, son çizgiye indi ve arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Mossoro, fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadeledenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

72. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gol fırsatını değerlendiremedi. Clichy'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, rakibinden kurtulup sol ayağıyla şutunu attı. Yan direkten dönen topu Mossoro yeniden kaleye gönderirken, kaleci Lung bu şutta da gole izin vermedi.

84. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan ilerleyen Visca, ceza yayı içindeki Soner'e pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda, kaleci Lung soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı kullanamadı. Clichy, kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru süratla ilerleyip, ceza sahasına girmeden Visca ile paslaştı. Uygun pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.