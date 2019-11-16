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Barışsev taburcu oldu

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Barışsev taburcu oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi deneyimli foto muhabiri Ferah Barışsev,Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde başarılı bir by-pass ameliyatı geçirdi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğiyönetim kurulundan yöneticiler, dün Ferah Barışsev’i Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Sağlık durumu iyi olan Ferah Barışsev,tedavi süreci doğrultusunda evine taburcu olurken, operasyonunu gerçekleştiren Op. Dr. Hasan Birtan'a teşekkürlerini sundu.

Bizler de Halkın Sesi Spor Dünyası ve Halk Spor olarak kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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