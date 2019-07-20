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Barış ve özgürlük için kırdılar

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Barış ve özgürlük için kırdılar
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45. yıldönümü nedeniyle  düzenlediğimiz kırış müsabakaları 19 Temmuz 2019 Cuma günü  Girne Avrasya Taekwondo  Merkezinde yapıldı.

Dört bölgeden kulüplerin  katılımı ile yapılan Müsabakaları  Öykü Ergin, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Ana Tüyüz  yönettiler.

Müsabakaların  Ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

BAYANLAR KIRIŞ  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:            1.Sevim Öykü Yıldız                            2.Azra Turan                        3.Beyza Nur Evren

2.Kategori:            1.Zahra Gaderi                                    2.Nevin Özmanevra            3.Zeynep Kuday  

3.Kategori:            1.Alya Beray Kaya                               2.Zeynep Meryem Akın     3.Tuba Şener

4.Kategori:            1.Azra Usta                                           2.Yağmur Sel                        3.Güliz Koç

5.Kategori:            1.Fatima Gaderi                                   2.Ecem Sarı                          3.Doğa Çağlin      

6.Kategori:            1.Ayşegül Kuday                                  2.Ada Yüzerçetin 3.Esma Özbiçer

7.Kategori:            1.Asiye Öksüz                                      2.İrem Şibli                           3.Ayşegül Koç

8.Kategori:            1.Semra Feramezoğlu                        2.Öykü Coşkunsu 3.Betül Celyan

9.Kategori:            1.Ela Kılıç                                              2.Açelya Ergin                      3.Nehir Seringöz 

10.Kategori:         1.Elena Pakhomova                            2.Betül Peyravi                    3.Demet Akyüz

ERKEKLER KIRIŞ  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:            1.Yunus Alaçam                                   2.Nazım Efe Hamurcu         3.Sinan Kaya

2.Kategori:            1.Eren Külahçıoğlu                             2.Abdullah Ekicioğlu           3.Taner Kara

3.Kategori:            1.Amir Badavi                                      2.Ali Osman Aslan               3.Murat Berk       

4.Kategori:            1.Ahmet Yurtman                               2.Andrei Conoval                3.Şakir Atınç Yağızsoy

5.Kategori:            1.Arda Akın Altuntaş                          2.Aarez Afzal                        3.Ali Durmuş

6.Kategori:            1.Kıvanç Çağlin                                    2.Ramadan Alaçam             3.İlker İnci

7.Kategori:            1.Semih Türkmen                               2.Muhammed E.Uğur         3.Eray Dağ            

8.Kategori:            1.Tuğra Tığ                                           2.Efe Güleç                           3.Mertcan Aslantaş

9.Kategori:            1.Amin Osman                                     2. Samuel Mawuye             3.Mateus Luvibidilax         

10.Kategori:         1.Süleyman Bozkurt                           2.Atakan Ergin                     3.Kemal Köstü

11.Kategori:         1.Yunus Emre Tomak                          2.Arda Aslan Öztürk           3.Kerim Karpuz

12.Kategori:         1.Nikita Gordeev                                 2.Hüseyin Erçelik 3.Bahadır Bozbey

13.Kategori:         1.Dmitry Gordeev                               2.Mahmut Colayır               3.Serkay Kara

14.Kategori:         1.Öykü Ergin                                        2.Metin Özenç                     3.İlhan Bakır

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