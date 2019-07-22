Barış ve özgürlük için attılar

2019 TRAP 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupasında, Boğaztepe atıcısı Ahmet Paralik ile Boğaztepe A / A Birinci Takımı, birinci oldular

Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 TRAP 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası’’ Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer Boyacı Atış Poligonunda Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Lisanslı hakemlerin yönetiminde yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

21 atıcı sporcunun katıldığı, 2 gün süren mücadelelerde ilk gün 75, 2. gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek Büyük Erkeklerde Boğaztepe A / A adına yarışan Ahmet Paralik, Genç Erkeklerde Cihangir A/A adına yarışan Öskan Uzunsaf, Veteranlarda ise Ferdi olarak yarışan Ahmet Gulle birincilik kupasının sahibi oldular. Takım klasmanında ise Ahmet Paralik, Şevki Kunna ve Ahmet R. Arkoç’tan oluşan Boğaztepe A / A Birinci Takımı toplam 320 puan atarak ‘’2019 Trap 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası’nın sahibi oldu.

TRAP müsabakalarında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir:

BÜYÜK ERKEKLER:

Ahmet PARALİK ( Boğaztepe A/A ) Cemal DAYI ( Gönyeli A/A ) Ahmet R.ARKOÇ (Boğaztepe A/A)

GENÇ ERKEKLER:

Öskan UZUNSAF ( Cihangir A/A ) Erkal AKBAŞLI (Cihangir A/A)

VETERAN ERKEKLER:

Ahmet GULLE ( Ferdi ) Cemal PARALİK ( Levent Atıcılık ) Ekrem GÜNBAY ( Gazimağusa A/A )

KULÜP DERECELERİ: