Bankalarda yarı finaller oynanacak

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda yarı finalistler belirlenirken, Novabank – Capital Bank, Merkez Bankası – Limasol Türk Kooperatif Bankası eşleşmeleri oldu

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda yarı finalistler belirlendi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda oynanan çeyrek finalin ikinci gün maçlarında Merkez Bankası-Creditwest, Vakıflar Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası karşılaştılar.

Gecenin ilk maçında KKTC Merkez Bankası ile Creditwest karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-0'lık net skorla ayrılan KKTC Merkez Bankası, adını yarı finale yazdırdı. Gecenin ikinci mücadelesinde ise Vakıflar Bankası ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşılaştı. Mücadeleden 7-2'lik skorla galip ayrılan Limasol Türk Kooperatif Bankası, yarı finalde KKTC Merkez Bankası'nın rakibi oldu.

Çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finalistler belirlendi. Yarı finalde Novabank, Capital Bank, Merkez Bankası ve Limasol Türk Kooperatif Bankası mücadele edecek. Mücadeleler 1 Ekim Pazartesi günü yapılacak ve kazanan takımlar finalde şampiyonluk için mücadele verecek.

Yarı Final Programı:

1 Ekim Pazartesi:

Saat 19.00-20.00 Novabank-Capital Bank

Saat 20.00-21.00 KKTC Merkez Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası