Bankalarda Limasol – Koopbank finali

Türk Bankasına ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında finalistler belirlendi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında bir aydan beridir devam eden turnuvanın yarı finalinde Limasol Türk Kooperatif Bankası, organizasyonun favori takımlarından Capital Bank’ı 2-1, Koopbank da Asbank’ı 4-1’lik skorla yenerek finale kaldı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ile Koopbank arasındaki final mücadelesi 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’da oynanacak. Capital Bank ile Asbank arasındaki üçüncülük mücadelesi ise ayni gün saat 19.00’da başlayacak.