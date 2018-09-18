Bankalarda heyecan dorukta

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçlarında sona gelindi.

Organizasyonda bu hafta oynanacak maçlar sonrasında grup mücadeleleri tamamlanacak ve çeyrek finalistler belirlenecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi grup üçüncüsü 2 takım adını çeyrek finale yazdıracak. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada A Grubu’nda Türk Ekonomi Bankası-Koop Bank, B Grubu’nda ise Novabank-Creditwest, Şekerbank-Albank mücadeleleri oynandı.

B Grubu mücadelesinde Novabank ile Creditwest karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Creditwest ikinci sıradaki yerini korurken, gruptan çıkma şansını sürdürdü. Novabank ise aldığı beraberlikle gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. B Grubu’nda oynanan bir diğer mücadelede ise iki puansız takım Şekerbank ile Albank karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma şansını önceki maçlarda aldığı mağlubiyetlerle kaybeden Albank, Şekerbank’ı 3-2’lik skorla mağlup etti.

Turnuvanın en belirsiz grubu olan A Grubu’nda Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Koop Bank kozlarını paylaştı. Koop Bank, TEB’i 5-2’lik skorla mağlup ederek, hem gruptaki ilk galibiyetini aldı hem de gruptan çıkma şansını yükseltti.

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Türk Bankası 3 2 0 1 5 4 6

2-Garanti Bankası 3 1 1 1 10 9 4

3-Koop Bank 3 1 1 1 12 12 4

4.L.Kooperatif Bankası 3 1 1 1 9 9 4

5-TEB 4 1 1 2 10 13 4

B Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Asbank 3 2 1 0 15 4 7

2-Creditwest 3 2 1 0 15 8 7

3-Novabank 3 1 2 0 12 7 5

4-Albank 4 1 0 3 8 21 3

5-Şekerbank 3 0 0 3 8 18 0

Maç Programı (19 Eylül Çarşamba):

A Grubu:

Saat 19.00-20.00 Garanti Bankası-Limasol T.Kooperatif Bankası

Saat 20.00-21.00 Türk Bankası-Koop Bank