Bankalarda gollü hafta

Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk hafta maçlarında fileler toplam 73 kez havalandı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk hafta maçları tamamlandı. İlk hafta maçlarında fileler toplam 73 kez havalandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında organize edilen turnuvada haftanın son maçlarında C Grubunda Türk Bankası ile TEB ve Garanti BBVA ile Capital Bank karşı karşıya geldiler. Gruptaki ilk maçında mağlup olan TEB, ikinci maçta Türk Bankası’nı 6-4’lük skorla geçti.

Organizasyonun açılış maçında Türk Bankası’nı yenmeyi başaran Garanti BBVA, ikinci maçında ilk karşılaşmasına çıkan Capital Bank’a 13-1’lik farklı skorla mağlup oldu. Bu galibiyetle Capital Bank, grubuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

İlk Haftanın Toplu Sonuçları:

A Grubu:

Türkiye İş Bankası-Creditweat: 7-3

Novabank-Ziraat Bankası: 5-3

B Grubu:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Merkez Bankası: 3-0

Albank-KKTC Merkez Bankası: 3-11

C Grubu:

Türk Bankası: Garanti BBVA: 0-3

TEB-Asbank: 4-7

Türk Bankası-TEB: 4-6

Garanti BBVA-Capital Bank: 1-13

A Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1-Türkiye İş Bankası 1 0 0 0 7 3 4 3

2-Novabank 1 1 0 0 5 3 2 3

3-Ziraat Bankası 1 0 0 1 3 5 -2 0

4-Creditwest 1 0 0 1 3 7 -4 0

5-T.Halk Bankası 0 0 0 0 0 0 0 0

B Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1-KKTC Mer.Bankası 1 1 0 0 11 3 8 3

2-L.T. Koop. Bankası 1 1 0 0 3 0 3 3

3-Merkez Bankası 1 0 0 1 0 3 -3 0

4-Albank 1 0 0 1 3 11 -8 0

5-Şekerbank 0 0 0 0 0 0 0 0

C Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1-Capital Bank 1 1 0 0 13 1 12 3

2-Asbank 1 1 0 0 7 4 3 3

3-TEB 2 1 0 1 10 11 -1 3

4-Garanti BBVA 2 1 0 1 4 13 -9 3

5-Türk Bankası 2 0 0 2 4 9 -5 0

İkinci Haftanın Programı

9 Eylül Pazartesi:

Novabank-Türkiye İş Bankası

10 Eylül Salı

Ziraat Bankası-T.Halk Bankası

11 Eylül Çarşamba:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Albank

Koop.Merkez Bankası-Şekerbank

12 Eylül Perşembe:

TEB-Capital Bank

Türk Bankası-Asbank

13 Eylül Cuma:

Novabank-Creditwest

Türkiye İş Bankası-T.Halk Bankası