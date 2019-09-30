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Bankalarda eşleşmeler belirlendi

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Bankalarda eşleşmeler belirlendi
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Dört hafta süren grup aşamasının ardından gruplarında ilk 2’yi alan takımların yanında en iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest, Capital Bank-Novabank, KKTC Merkez Bankası-Asbank ve Türkiye İş Bankası-Koopbank eşleşmeleri gerçekleşti. Bu maçlardan galip ayrılacak takımlar 9 Ekim Çarşamba günü yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek Final Maç Programı:

2 Ekim Çarşamba:

Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest

Saat 20.00 Capital Bank-Novabank

4 Ekim Cuma:

Saat 19.00 KKTC Merkez Bankası-Asbank

Saat 20.00 Türkiye İş Bankası-Koopbank

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