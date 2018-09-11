Bankalar, gollerle coşuyor

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadeleleri başlarken oynanan iki karşılaşmada fileler 23 kez havalandı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadeleleri başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Grubu’nda Capital Bank-KKTC Merkez Bankası ve Near East Bank-İktisat Bankası mücadeleleri oynandı. Bu iki karşılaşmada fileler 23 kez havalandı.

Gecenin ilk maçında Capital Bank ile KKTC Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-3'lik skorla galip ayrılan Capital Bank, 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. KKTC Merkez Bankası ise gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Gecenin ikinci maçında ise Near East Bank ile İktisat Bankası kozlarını paylaştı. Grupta ilk maçında Capital Bank'a 5-0 yenilen Near East Bank, ikinci maçında İktisat Bankası'nı 11-3'lük farklı skorla yendi ve moral buldu. İktisat Bankası ise ilk maçında farklı mağlubiyet alarak, grubuna kötü bir başlangıç yaptı.

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Capital Bank 2 2 0 0 11 3 6

2-Near East Bank 2 1 0 1 11 8 3

3-KKTC Merkez Bankası 2 1 0 1 7 9 3

4-K.Vakıflar Bankası 1 0 0 1 3 4 0

5-İktisat Bankası 1 0 0 1 3 11 0

Maç Programı (12 Eylül Çarşamba):

B Grubu:

Saat 19.00-20.00 Albank-Creditwest

Saat 20.00-21.00 Asbank-Novabank