Bankalar golleri saymaya başladı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” başlarken, açılış maçında Türk Bankası, Garanti Bankası’nı 2-1 mağlup etti

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın açılış maçında Türk Bankası ile Garanti Bankası karşı karşıya geldi. Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, organizasyonun açılış vuruşunu merhum Müderrisoğlu'nun oğlu Zeki Müderrisoğlu yaptı.

Turnuvanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Türk Bankası ile Garanti Bankası karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Türk Bankası, grup mücadelesine galibiyetle başladı.

Gecenin ikinci ve son maçında ise yine A Grubu'nda Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-3'lük skorla Türk Ekonomi Bankası kazandı.

3 grupta 15 takım mücadele verecek

Üç grupta 15 takımın mücadele edeceği turnuvada A Grubu'nda Limasol Kooperatif Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Türk Bankası, Koop Bank, B Grubu'nda Asbank, Şekerbank, Albank, Nova Bank, Creditwest, C Grubu'nda ise Capital Bank, Near East Bank, KKTC Merkez Bankası, Vakıflar Bankası ve İktisat Bankası yer alıyor.

Üç hafta sürecek grup maçları 21 Eylül Cuma günü tamamlanacak. Turnuvada çeyrek finaller 26-27 Eylül 2018, yarı finaller 1 Ekim 2018, final ve üçüncülük mücadelesi 4 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak.

Maç Programı (5 Eylül Çarşamba):

C Grubu:

Saat 19.00-20.00 Capital Bank-Near East Bank

Saat 20.00-21.00 KKTC Merkez Bankası-Vakıflar Bankası

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Türk Bankası 1 1 0 0 2 1 3

2-TEB 1 1 0 0 4 3 3

3-L.Kooperatif Bankası 1 0 0 1 3 4 0

4-Garanti Bankası 1 0 0 1 1 2 0

5-Koop Bank 0 0 0 0 0 0 0