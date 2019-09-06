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Bankacılar sahada terliyorlar

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“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda heyecan devam ederken, Limasol Türk Kooperatif Bankası ile Merkez Bankası, gecenin galipleri oldular

Bankacılar sahada terliyorlar
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda heyecan devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvanın dördüncü gününde iki karşılaşma oynandı. Gecenin ilk maçında B Grubu’nda Limasol Türk Kooperatif Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0’lık net bir skorla kazanan Limasol Türk Kooperatif Bankası, grubuna iyi bir başlangıç yaptı.

Gecenin ikinci maçında yine B Grubu’nda Albank ile KKTC Merkez Bankası kozlarını paylaştı. Mücadelede rahat bir oyun ortaya koyan KKTC Merkez Bankası, Albank’ı 11-3’lük farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

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