Balık tutkunları Karpaz’da buluştu

50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen olta ile balık avlama yarışmasının kazananları belli oldu. İskele Belediyesi’nin katkıları ve Bulut Av Pazarı sponsorluğunda 4 kategoride gerçekleşen yarışmaya 36 balık tutkunu katıldı. 8 Temmuz pazar günü Karpaz’da gerçekleşen yarışmada dereceye girenler kupanın yanında avcı sandalyesi ve surf kamışın sahibi oldu. Dereceye girenlere ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyesi Çağlar Karadağ tarafından verildi.

DERECEYE GİRENLER;

OLTA İLE BALIK AVLAMA ÖDÜLÜ:

1.Salih Aydemir-Tamer Hafız

2.Firuz Aykan-Doğan Bahçecioğlu

3.Mümtaz Mimar-Mehmet Şumrut

EN ÇOK BALIK ÖDÜLÜ: 1.Salih Aydemir-Tamer Hafız

EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ: 1.Nazlı Tulga-Rahim Aydener

SPONSOR ÖZEL ÖDÜLÜ: Aytekin Yeterli