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Bahar, Türkiye üçüncüsü oldu

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Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonasında genç bayanlarda yarışan Bahar Erdem, Türkiye üçüncüsü olurken, Türkiye Milli Takım seçmelerine katılacak

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Bahar, Türkiye üçüncüsü oldu
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Türkiye Gençler - Büyükler Muaythai Şampiyonası, Antalya’da yapıldı. 1096 sporcunun yarıştığı Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda 57 Kg. üst genç bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcumuz Bahar Erdem, ilk müsabakasını nakavt ile kazandı. 2. ve 3. müsabakalarını sayı ile kazanan Bahar Erdem, 4. müsabakasında geçirdiği sakatlık nedeniyle müsabakayı kaybederek 3.üncü oldu. Bahar Erdem,14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde düzenlenen Uluslararası EMF Açık Muaythai Kupası’nda, 57 Kg. üst genç bayanlar kategorisinde şampiyon olmuştu. Bahar ERDEM aldığı bu sonuçlar ile Türkiye Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

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