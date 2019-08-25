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Baf farklı kazandı

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4-0

İsmet KARAOSMAN

Baf Ülkü Yurdu kısa süre önce hayatını kaybeden Mustafa Çukur anısına bir anı maçı organize ederek anlamlı bir vefa örneği sergiledi.
Baf Ülkü Yurdu kulübünün kurucularından olan ve uzun yıllar kulübün formasını giyen merhum Mustafa Çukur anısına düzenlenen Mustafa Çukur Anı Maçı, Üner Berkalp Stadında, Baf Ülkü Yurdu ile Yalova arasında oynandı. Baf Ülkü Yurdu, Yalova'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Utku Hamamcıoğlu'nun yönettiği maçta merhum Mustafa Çukur'un torunu Mustafa Çukur da yardımcı hakemler olarak görev yaptı.

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