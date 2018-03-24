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Badmintonda şampiyon GAÜ

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Üniversite Spor Oyunlarına Badminton ile devam edilirken, GAÜ rakiplerine üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı

Badmintonda şampiyon GAÜ
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Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversite Spor Oyunlarına Badminton ile devam edildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Badminton müsabakalarına GAÜ damgasını vurdu.Tek devre lig usulüne göre oynanan maçlarda GAÜ rakiplerine üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Müsabakalar sonunda takımlara ödülleri federasyon yönetim kurulu üyeleri Sinem Ersoy ve Çağan Kılıç ile Badminton federasyon başkanı Fırat Deniz tarafından verildi. Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Hüseyin Kınacı yerinde izlediği müsabakalar sonunda katılan tüm üniversiteleri tebrik etti. 

Müsabaka sonuçları:

GAÜ-DAÜ:5-0

YDÜ-ODTÜKKK:4-1

ODTÜKKK-GAÜ:5-0

YDÜ-DAÜ:5-0

GAÜ-UKÜ:5-0

YDÜ-UKÜ:5-0

YDÜ-GAÜ:5-0

ODTÜKKK-UKÜ:5-0

DAÜ-UKÜ:2-3

ODTÜKKK-DAÜ:4-1

GENEL SIRALAMA

1-GAÜ

2-YDÜ

3-ODTÜ KKK

4-UKÜ

5-DAÜ

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