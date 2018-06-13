Badmintonda, Gençler Ligi heyecanı başladı

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Uçar Metal Gençler Ligi, geçtiğimiz Pazartesi günü başladı.

Yakın Doğu Spor Salonu’nda oynanan 1. hafta maçları çekişmeli ve renkli geçerken, sporcuların bir hayli heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmadı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaların 5 haftada bitirilmesi planlanıyor. Uçar Metal Badminton Gençler Ligi 2. hafta karşılaşmalarına 18 Haziran Pazartesi günü Yakın Doğu Spor Salonu’nda oynanacak maçlarla devam edilecek.

Ligin ilk haftasında bayanlarda 3, erkeklerde 3 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar bu şekilde oldu:

ERKEKLER: SKOR:

YDÜ – GENÇLİK GÜCÜ 5-0

GİRNE Ü. – KÜLTÜR SPOR K. 4-1

GENÇLİK GÜCÜ – AKDENİZ 1-4

BAYANLAR: SKOR:

YDÜ - GENÇLİK GÜCÜ 5-0

GİRNE Ü. – KÜLTÜR SPOR K. 0-5

GENÇLİK GÜCÜ – AKDENİZ 0-5