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Badmintoncular,Özbilgehan’ı ziyaret ettiler

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Badmintoncular,Özbilgehan’ı ziyaret ettiler

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KKTC Badminton Federasyonu’nun düzenlediği eğitim kursu sebebiyle adamızda bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Zafer Şahin, Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar ve Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü Şaban Kırcalı’yı kabul etti.

Ziyarette, KKTC’de Badminton’un gelişimi ve daha da yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği ve sporcu ile hakem yetiştirilmesi konuları ele alındı. Konuk heyete KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de eşlik etti.

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