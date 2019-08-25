Badmintoncularımızdan 10 numara başlangıç

Ankara’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına katılan KKTC Badminton Milli Takımı ilk gün güzel maçlar oynayarak 10 galibiyet elde etti.

Takımımızın sabah seansında oynadığı tekler kategorisi maçlarında kızlarda Nehir Deniz, İzgi Mertdin, İncinaz Üngüder ve Nilgün Akbulut rakiplerini yenerek elemeyi başardılar. Erkeklerde ise Başar Kuzel, Aral Polili ve Salih Öztürk tur atlayan sporcularımız oldu. Akşam seansında ise Salih Öztürk tur atlarken, Başar Kuzel de Ankaralı rakibini yenerek elemeyi başardı. Kızlarda ise sporcumuz Nehir Deniz tek kızlar kategorisinde Zonguldaklı rakibini yenerek elemeyi başardı.