Badmintoncularımız en fazla galibiyet sayısına ulaştı

Ankara'da düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılan Badminton Milli Takımımız adaya mutlu döndü.

12 Temmuz'da Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde başlayan şampiyonada sporcular 16 galibiyet elde ederek bugüne kadarki en fazla galibiyet sayısına ulaştılar.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz, 16 galibiyet elde eden sporcuları tek tek tebrik ederken sporcu, antrenör ve idarecilere gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Bu arada şampiyonanın ödül töreni sırasında Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik Federasyon Başkanımız Fırat Deniz’e, badmintona verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.