Badmintoncularımız, başarıya raket sallıyor

KKTC U19 Badminton Milli Takımı, Türkiye Şampiyonası’na katılırken, ilk gün 13 galibiyet elde ederek şampiyonaya başarılı bir başlangıç yaptı

KKTC U19 Badminton Milli Takımı, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nada başarılı maçlar çıkarıyorlar.

Tek bayanlarda Özgem İpek Öğe, Beste Aydoğan, Nehir Meral Deniz, Sıla Hacıarif ve Eren Özuyanık çıktıkları maçları kazanmayı başardılar. Erkeklerde ise Seymen Gülay Deniz tek erkekler kategorisinde çıktığı iki maçı da kazanarak rakiplerini eleyerek, 2 tur birden geçti.

Arda Eroğlu ve Süleyman Gündüz de tek erkekler kategorisinde ilk turda galibiyet alan erkek sporcularımız oldular. Çift bayanlarda Özgem İpek Öge – Beste Aydoğan ile Eren Özuyanık – Sıla Hacıarif çifti rakiplerini elemeyi başardılar. Çift erkeklerde de Seymen G. Deniz – Arda Eroğlu ile Süleyman Gündüz – Adal Şadırvan çiftleri galibiyet alarak rakiplerini elediler.