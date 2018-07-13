Badmintoncularımız, başarıya raket sallıyor

KKTC U19 Badminton Milli Takımı, Türkiye Şampiyonası’na katılırken, ilk gün 13 galibiyet elde ederek şampiyonaya başarılı bir başlangıç yaptı

KKTC U19 Badminton Milli Takımı, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılırken, ilk gün 13 galibiyet elde ederek şampiyonaya başarılı bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz hafta U17 Miili Takımımız’ın katıldığı şampiyonaya şimdi de U19 Milli Takımımız katıldı. Kafilemizde 4 bayan ve 5 erkek sporcumuz bulunuyor. Erkeklerde Arda Eroğlu, Adal Şadırvan, Tahsin Çökmez, Seymen Gülay Deniz ve Süleyman Gündüz, kızlarda ise Beste Aydoğan, Eren Özuyanık, Sıla Hacıarif ve Özgem İpek Öğe milli takımda yer alan sporcular oldular.