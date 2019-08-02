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Badmintoncularımız Ankara’da yarışıyor

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Badmintoncularımız Ankara’da yarışıyor
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Ülkemizin ve YDÜ'nün başarılı badminton sporcularından Seymen Gülay Deniz ile Eren Özuyanık Türkiye’de düzenlenen İnternational Junior Badminton 2019 Şampiyonası’nda mücadele ediyorlar.

İki başarılı badmintoncu 31 Temmuz tarihinde adamızdan ayrılarak Ankara'ya gittiler.

1-4 Ağustos'ta Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen şampiyonada Seymen G. Deniz tek erkekler kategorisinde, Eren Özuyanık ise tek kadınlar kategorisinde mücadele ediyorlar.

İki sporcumuzun aynı zamanda karışık çiftlerde de birlikte yarışacakları bildirildi.

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