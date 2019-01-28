Badmintoncular, YDK’nın gururu oldular

Yakın Doğu Koleji(YDK) Kız ve Erkek Takımları, Liselerarası Badminton birinciliğinde şampiyon olarak okulun gururu oldular

Yakın Doğu Koleji Lise Badminton Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Liselerarası Badminton Şampiyonası”nda hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda düzenlenen “Liselerarası Badminton Şampiyonası”nda, oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Koleji Kız ve Erkek Badminton Takımı rakiplerine hiç yenilmeden ve hiç set vermeden KKTC şampiyonu oldu. Lise Takımı, Nisan ayında Erzincan’da düzenlenecek olan Liselerarası Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılarak Yakın Doğu Kolejini ve ülkemizi temsil edecek.

Badminton Şampiyonluğunda Bozulmayan Gelenek…

Erkek Takımı sırasıyla Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL)’ni 5-0, Namık Kemal Lisesini 5-0, GMML’ni 5-0 yenerek yarı finale kaldı, yarı finalde ise önce Lefkoşa türk Lisesi (LTL)’ni 5-0 yenen Yakın Doğu Koleji finalde de English School Of Kyrenia (ESK)’yı 5-0 yenerek üst üste 8. şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kız Takımı ise sırasıyla Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Girne Amerikan Kolejini ve Atatürk Meslek Lisesini 5-0 yenerek grubunu birinci tamamladı. Daha sonra yarı finalde karşılaştığı English School Of Kyrenia ESK’yı 5-0 yenerek finale kaldı ve finalde ise bir kez daha Atatürk Meslek Lisesi (AML)’yi 5-0 yenerek üst üste 8. şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde etti.