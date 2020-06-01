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Badmintoncular açık alanda antrenman yapacaklar

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Badminton Federasyonu, faaliyetlerine yeniden başlarken Federasyon Başkanı Fırat Deniz, açık spor alanları ve açık spor tesislerinde antrenman yapma iznine onay verdiklerini açıkladı

Badmintoncular açık alanda antrenman yapacaklar

Badminton Federasyonu tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle, 14 Mart’ta durdurduğu faaliyetlerine yeniden başladı.

Federasyon yönetim kurulu, spor salonlarının kapalı olması nedeniyle sorumluluk kendilerine ait olmak koşuluyla sporcuların dünden itibaren açık spor alanları ve açık spor tesislerinde antrenman yapma iznine onay verdi.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yaptığı açıklamada ilk adım olarak belirledikleri bu başlangıcın her şeyin yolunda gitmesi durumunda faaliyetlerin kademeli olarak normalleşme sürecine ulaşacağı bir süreçle devam edeceğini belirtti. Spor Dairesi ve Bilim Kurulu ile de devamlı temas halinde olduklarını söyleyen Federasyon Başkanı Deniz, üye kulüplerin bu kademeli antrenmanlara başlama sürecine çok olumlu baktıklarını ve bu süreci desteklediklerini söyledi.

Önümüzde çok uzun bir yol olduğunu belirten Deniz, hiçbir sporcuyu riske atmadan en uygun zamanlarda adımların atılacağını ve sağlıklı koşullar oluşması koşuluyla ilerideki adımların ne zaman nasıl ve ne şekilde atılacağını en az risk olacak şekilde kulüplere ve sporculara duyuracaklarını belirtti.

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