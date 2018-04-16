Badminton Yıldızlar Ligi başladı

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Carlton Yıldızlar Ligi başladı. 1. hafta maçları çekişmeli ve renkli geçerken, sporcuların bir hayli heyecanlı oldukları görüldü.

Ligde ilk hafta bayanlar ve erkeklerde 3'er karşılaşma yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Yıldız Kız ve Erkek takımı, Girne Üniversitesi Kız ve Erkek takımı ile Net Spor Kulübü Kız ve Erkek takımları haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.

Bayanlar Ligi Sonuçları:

Gençlik Gücü-YDÜ: 0-5

Akdeniz SB-Net Spor: 1-4

Kültür Spor-Girne Ü. 0-5

Erkekler Ligi Sonuçları:

Gençlik Gücü-YDÜ: 0-5

Akdeniz SB-NET SPOR: 2-3

Kültür Spor-GİRNE Ü. 0-5