banner107
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
26 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
149 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
113 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
574 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
32 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
80 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
740 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
81 0
banner82
banner147

Badminton topları uçar

banner27

Badminton Gençler Ligi, Uçar Metal sponsorluğunda Haziran ayında oynanacak olan maçlarla başlayacak

Badminton topları uçar
banner137

Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Ligi’ni, Haziran ayında düzenliyor.

Badminton Federasyon başkanı Fırat Deniz Gençler Ligi’nin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 11 Haziran’da başlayacak olan ligi, Temmuz ayı başında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Deniz, Gençler Ligi’nin düzenlenmesi sayesinde sporcularımızın daha fazla maç yaparak kendilerini geliştireceklerini ve kulüplerin koyacağı katkılarla da ülkemizde badminton sporunun gelişeceğini söyledi.

Badmintona verdiği destekten dolayı Gençler Ligi’nin isminin bu yıl Uçar Metal Gençler Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, lig maçlarının saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu ve YDÜ Spor Salonu’nda oynanacağını açıkladı. Başkan Deniz, tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek olan ligde, puan sistemine dayalı en fazla galibiyet alan takımın şampiyon olacağını belirtti. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Uçar Metal desteği ile artık topların daha hızlı uçacağını belirtirken, Uçar Metal Gençler Badminton Ligi’nde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.