Badminton topları uçar

Badminton Gençler Ligi, Uçar Metal sponsorluğunda Haziran ayında oynanacak olan maçlarla başlayacak

Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Ligi’ni, Haziran ayında düzenliyor.

Badminton Federasyon başkanı Fırat Deniz Gençler Ligi’nin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 11 Haziran’da başlayacak olan ligi, Temmuz ayı başında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Deniz, Gençler Ligi’nin düzenlenmesi sayesinde sporcularımızın daha fazla maç yaparak kendilerini geliştireceklerini ve kulüplerin koyacağı katkılarla da ülkemizde badminton sporunun gelişeceğini söyledi.

Badmintona verdiği destekten dolayı Gençler Ligi’nin isminin bu yıl Uçar Metal Gençler Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, lig maçlarının saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu ve YDÜ Spor Salonu’nda oynanacağını açıkladı. Başkan Deniz, tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek olan ligde, puan sistemine dayalı en fazla galibiyet alan takımın şampiyon olacağını belirtti. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Uçar Metal desteği ile artık topların daha hızlı uçacağını belirtirken, Uçar Metal Gençler Badminton Ligi’nde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.