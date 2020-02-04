Badminton şampiyonasına Nehir ve Jacob damgası

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 13 yaş altı KKTC Şampiyonası YDK Spor Salonunda yapıldı.

Turnuva başlamadan önce Elazığ ve Malatya depremleri nedeniyle saygı duruşu yapılırken federasyonun depremzedeler yararına yaptığı yardım kampanyasına çocuklar ve velileri katkı koyarak destek verdiler. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 53 maç oynandı. Turnuvada, Tek Bayanlar kategorisinde Nehir Deniz, Tek Erkekler kategorisinde de JacobÖzikiz tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardılar. Nehir Deniz Çift Bayanlarda da partneri Emel Özçelik ile şampiyonluğa ulaşırken, Çift Erkek kategorisinde de JacobÖzikiz ve JonathanNathaniel tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Karışık çiftlerde ise Kübra Kahraman ve Muhammet M. Öğdüm finalde uzatmada Meyra Baştaş ile Erk Güneşer’i yenerek şampiyon oldular.

TAKIM SIRALAMASI:

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. NET SPOR KULÜBÜ

3. GİRNE ÜNİVERSİTESİ

4. LEFKOŞA GÜNEŞ SPOR KULÜBÜ D.