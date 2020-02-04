banner255
banner69
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
5 0
15 0
 
Narenciye can çekişiyor
Narenciye can çekişiyor
30 0
Zirve Alptürk ve Sona’nın
Zirve Alptürk ve Sona’nın
66 0
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
28 0
Dörtyol istediğini alamadı
Dörtyol istediğini alamadı
160 0
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
34 0
banner374

Badminton şampiyonasına Nehir ve Jacob damgası

banner27

Badminton şampiyonasına Nehir ve Jacob damgası

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 13 yaş altı KKTC Şampiyonası YDK Spor Salonunda yapıldı.

Turnuva başlamadan önce Elazığ ve Malatya depremleri nedeniyle saygı duruşu yapılırken federasyonun depremzedeler yararına yaptığı yardım kampanyasına çocuklar ve velileri katkı koyarak destek verdiler. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 53 maç oynandı. Turnuvada, Tek Bayanlar kategorisinde Nehir Deniz, Tek Erkekler kategorisinde de JacobÖzikiz tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardılar. Nehir Deniz Çift Bayanlarda da partneri Emel Özçelik ile şampiyonluğa ulaşırken, Çift Erkek kategorisinde de JacobÖzikiz ve JonathanNathaniel tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Karışık çiftlerde ise Kübra Kahraman ve Muhammet M. Öğdüm finalde uzatmada Meyra Baştaş ile Erk Güneşer’i yenerek şampiyon oldular.

TAKIM SIRALAMASI:

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. NET SPOR KULÜBÜ

3. GİRNE ÜNİVERSİTESİ

4. LEFKOŞA GÜNEŞ SPOR KULÜBÜ D.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.