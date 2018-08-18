Badminton Milli Takımımız, Türkiye Şampiyonası’nda

Badminton Milli Takımımız, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılmak için 15 Ağustos akşamı adamızdan ayrıldı.

Geçtiğimiz ay U17 ve U19 Milli Takımlarımız’ın katıldığı şampiyonaya şimdi de U15 Milli Takımımız katılacak. Kafilemizde 4 bayan ve 6 erkek sporcumuz bulunuyor. Kafilemizi erkeklerde Hüseyin Ata Çağa, Hazan Ali Akhisar, Berksan Asşehidoğlu, Kaan Benli, Hasan Altay ve Vedat Berke Özkıran temsil ederken; kızlarda ise Nisan Asşehidoğlu, Sevimnaz Çiftlikağası, Rabia Kadiroğulları ve Nehir Arslan yer alıyor.