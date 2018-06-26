Badminton heyecanı devam ediyor

Uçar Metal Badminton Gençler Ligi’nde 3. hafta çekişmeli maçlarla devam ederken, Yakın Doğu Üniversitesi kız ve erkeklerde namağlup liderliğini sürdürdü

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Uçar Metal Badminton Gençler Ligi’nin üçüncü hafta maçları oynandı.

Toplam 5 karşılaşma oynanan 3. hafta maçlarında bayanlarda Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği’ne ilk mağlubiyetini yaşatırken, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Girne Üniversitesi de üçüncü galibiyetini alarak lideri takip etti. Net Spor Kulübü de Kültür Spor Kulübü’nü yenmeyi başardı. Erkeklerde ise Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi yenilgisiz yola devam ederken, Akdeniz Spor Birliği erkek takımı ilk mağlubiyetini aldı.

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Uçar Metal Badminton Gençler Ligi’nde şu ana kadar 9 bayan maçı ve 9 erkek maçı olmak üzere birbirinden çekişmeli toplam 18 maçın oynandığını belirttiler. 3. hafta alınan sonuçlar ve oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumları şöyle:

BAYANLAR SKOR:

YAKIN DOĞU Ü. – AKDENİZ S.B 5-0

KÜLTÜR SPOR K. – NET SPOR K. 1-4

GENÇLİK GÜCÜ – GİRNE ÜNİVERSİTESİ 0-5

ERKEKLER:

GENÇLİK GÜCÜ – GİRNE ÜNİVERSİTESİ 0-5

AKDENİZ SPOR B. – YAKIN DOĞU Ü. 0-5

Uçar Metal Badminton Gençler Badminton Bayanlar Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G M AS VS AV PUAN YAKIN DOĞU Ü. 3 3 0 15 0 15 6 GİRNE Ü. 3 3 0 17 8 10 6 AKDENİZ SPOR B. 3 2 1 3 12 -9 4 NET SPOR KULÜBÜ 3 1 2 6 9 -3 2 GENÇLİK GÜCÜ 3 1 2 4 11 -7 2 KÜLTÜR SPOR K. 3 0 3 5 15 -10 0